Бобровский вошел в историю НХЛ после победы над «Чикаго»

Вратарь Сергей Бобровский помог «Флорида Пантерз» одержать победу над «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эта победа стала для 32-летнего россиянина шестой подряд. Таким образом, эта победная серия с шестью и более победами — десятая в карьере Бобровского в НХЛ.

Он является седьмым голкипером в истории лиги с подобным достижением, информирует пресс-служба НХЛ в Twitter.

Ранее сообщалось, что Бобровский вошел в сборную разочарований сезона НХЛ.

Sergei Bobrovsky of the @FlaPanthers made 26 saves to improve to 6-0-0 in his last six games dating to March 4 (2.82 GAA, .914 SV%). #NHLStats pic.twitter.com/e4Egd2164v