Малкин признан первой звездой матча с «Бостоном»
Андрей Черников
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обыграл «Филадельфию».
Встреча завершилась со счетом 4:1.
Первой звездой поединка признан форвард «пингвинов» Евгений Малкин, который набрал два очка (1+1). Второй звездой стал его одноклубник Тристан Джерри, отразивший 42 броска из 43. Третьей звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1+2).
Ранее Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург».