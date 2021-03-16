Малкин признан первой звездой матча с «Бостоном»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обыграл «Филадельфию».

Встреча завершилась со счетом 4:1.



Первой звездой поединка признан форвард «пингвинов» Евгений Малкин, который набрал два очка (1+1). Второй звездой стал его одноклубник Тристан Джерри, отразивший 42 броска из 43. Третьей звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1+2).



Ранее Малкин набрал 1100-е очко за «Питтсбург».