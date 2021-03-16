Месси установил новый рекорд Ла Лиги

В эти минуты продолжается матч чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Уэской».

Сине-гранатовые выигрывают со счетом 2:1.



Форвард «Барселоны» Лионель Месии забил мяч на 13-й минуте встречи. Он стал первым игроком Примеры, который забивал 20 и более мячей в 13 сезонах подряд.



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Месси повторил рекорд Хави по количеству сыгранных матчей за «Барселону».