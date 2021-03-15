Гном Гномыч хочет превзойти достижение Плющенко на Олимпиадах
Антон Борисов
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Сын прославленного российского фигуриста, ныне тренера Евгения Плющенко Александр, который также известен под псевдонимом Гном Гномыч, выразил желание превзойти достижение своего отца.
В ходе беседы с сыном Плющенко, опубликовав видео в Instagram, спросил у того, в скольких Олимпиадах он хочет принять участие. Плющенко-младший ответил: «Пять». Сам Плющенко-старший в своей карьере фигуриста выступил на четырех Играх, завоевав две золотые медали и две серебряные.
Ранее продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч».