Мазепин выступил лучше сына Шумахера в первый день тестов «Формулы-1»

Российский пилот американской команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин показал 15-е время по итогам первого дня предсезонных тестов в Бахрейне. Результат 22-летнего пилота составил минуту и 34,798 секунды.

Лучшим по итогам первого дня тестов стал нидерландский лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен, показавший результат минуту и 30,674 секунды. Позади него расположился пилот «Макларена» Ландо Норрис (минута и 30,889 секунды), а третье время зафиксировал Эстебан Окон из «Альпин» (минута и 31,146 секунды).

Примечательно, что напарник Мазепина Мик Шумахер стал 16-м (минута и 36,127 секунды). Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал десятый результат (минута и 32,912 секунды). Предсезонные тесты продолжатся 13 марта.

Ранее в команде Мазепина ответили на критику окрасить новый болид в российские цвета.

