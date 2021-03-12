«Хаас» впервые запустил двигатель нового болида. Видео опубликовано на официальной странице команды в Twitter.

Из-за карантинных ограничений американский коллектив «Формулы-1» не мог установить мотор в новую машину.

«VF-21 официально представлен», — говорится в сообщении «Хааса».

4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее Шумахер назвал дерзкой новую ливрею «Хааса».