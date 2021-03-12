«Хаас» впервые запустил двигатель нового болида
«Хаас» впервые запустил двигатель нового болида. Видео опубликовано на официальной странице команды в Twitter.
Из-за карантинных ограничений американский коллектив «Формулы-1» не мог установить мотор в новую машину.
«VF-21 официально представлен», — говорится в сообщении «Хааса».
4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.
В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.
Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.
Ранее Шумахер назвал дерзкой новую ливрею «Хааса».
VF-21 - Fired Up ✅#HaasF1 pic.twitter.com/rLgbooPxto— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 10, 2021