Теннисист Федерер снялся с турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с турнира в Дубае. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Twitter.

«Было здорово вернуться на АТР тур. Я любил каждую минуту игры здесь. Большое спасибо лучшей и верной команде, которая помогла мне попасть сюда.

Я решил, что будет лучше вернуться к тренировкам и в результате решил не поехать в Дубай на следующей неделе», — написал 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема.

It's been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again.

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here.

I've decided it's best to go back to training and as a result, I've decided to withdraw from Dubai next week. pic.twitter.com/zp65Jt832n