Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»

Российский хоккеист Артемий Панарин вернулся к тренировкам с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Скажите это вместе с нами: «Привет, Хлебушек», — говорится в официальном Twitter «синерубашечников».



В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард не выходил на лед.

Ранее тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об отсутствии Панарина в составе команды.

