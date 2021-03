«Ювентус» второй год подряд покидает ЛЧ на стадии 1/8 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Порту», однако по сумме двух матчей уступил португальскому клубу и покинул турнир.

Таким образом, действующие чемпионы Италии второй сезон к ряду вылетают из Лиги чемпионов по итогам первой стадии плей-офф, сообщает Opta.

Напомним, что в 2020 году «бьянконери» не смогли одолеть «Олимпик» из «Лиона».

