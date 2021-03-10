«Ювентус» второй год подряд покидает ЛЧ на стадии 1/8 финала
Вадим Балканов
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Порту», однако по сумме двух матчей уступил португальскому клубу и покинул турнир.
Таким образом, действующие чемпионы Италии второй сезон к ряду вылетают из Лиги чемпионов по итогам первой стадии плей-офф, сообщает Opta.
Напомним, что в 2020 году «бьянконери» не смогли одолеть «Олимпик» из «Лиона».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.
1 - Juventus have been eliminated in the last 16 Round for two seasons in a row for their first time among European Cup and Champions League. Shock.#JuvePorto #UCL pic.twitter.com/rDUUZhaXcU— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2021