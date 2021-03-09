Руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке Клоппа чепухой

Руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке главного тренера Юргена Клоппа чепухой. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, менеджмент мерсисайдев выразил полную поддела немецкому специалисту, и не сомневается в том, что причина неудачного выступления в нынешнем сезоне связана с обилием травм.

Вопрос о возможном уходе Клоппа в клубе называют абсурдным, так как считают, что именно он является лучшим специалистом на планете, способным вывести команду из кризиса.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Лидс Юнайтед».