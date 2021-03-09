Руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке Клоппа чепухой
Вадим Балканов
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Руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке главного тренера Юргена Клоппа чепухой. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, менеджмент мерсисайдев выразил полную поддела немецкому специалисту, и не сомневается в том, что причина неудачного выступления в нынешнем сезоне связана с обилием травм.
Вопрос о возможном уходе Клоппа в клубе называют абсурдным, так как считают, что именно он является лучшим специалистом на планете, способным вывести команду из кризиса.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Лидс Юнайтед».