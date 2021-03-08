Хавбек «Краснодара» назвал позором поражение от «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Быки» уступили москвичам с разгромным счетом 1:6.

«Проиграть с таким счетом для нас – это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере еще не сталкивался. Проблема реализации – не главная проблема нашей команды. Главная проблема – наша оборона», — произнес швед в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос об отставке.