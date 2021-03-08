Шведский лыжник объяснил, почему Клебо нельзя было наказывать за инцидент с Большуновым

Шведский лыжник Матиас Фредрикссон разобрал скандальный эпизод в мужском марафоне на чемпионате мира — 2021.

На финишной прямой шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и финишировал третьем. Впоследствии Клебо дисквалифицировали и лишили золотой медали, а Большунов стал серебряным призером гонки. Победу присудили другому норвежцу Эмилю Иверсону.

«Весь сезон мы видели подобные ситуации, и наказаний не было. Странно, что сейчас решили поступить иначе. Куда было деваться Клебо? Он старается как можно меньше мешать. Очень похожий случай был в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Большунов тогда шел сзади и был зол на Йони Мяки. Думаю, здесь тоже не должно было быть наказаний. Большунов и Клебо едут плотно, и оба предпочитают широкий радиус, чтобы сохранить скорость. Считаю, что это обычный гоночный инцидент. Не думаю, что кого-то здесь следует наказывать», — цитирует Фредрикссона SVT.

Фредрикссон — многократный призер чемпионатов мира, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2006 года.

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