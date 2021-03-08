В Госдуме сравнили российских лыжников с мальчиками для битья на ЧМ-2021

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на итоги сборной России на чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам.

В общей сложности российские лыжники на турнире завоевали пять медалей, одна из которых — золотая. На финише мужского марафона второе золото команде мог принести Александр Большунов, однако из-за инцидента с Йоханнесом Клебо, в результате которого у россиянина сломалась палка, он финишировал третьим, а после дисквалификации норвежца получил серебро.

«К сожалению, вместо того, чтобы восхищаться борьбой сильнейших за победу, спорт превратился в противостояние стран. Мы за чистый спорт, где должен побеждать сильнейший. Противостояние Большунова и Клебо стало некой интригой с чередой скандалов, претензий, обоюдных обвинений, которые выливаются в дисквалификации и штрафы. Наши ребята подошли к соревнованиям в роли мальчиков для битья, у них отняли флаг, гимн, национальные символы. Мы поздравляем федерацию и команду в лице Елены Вяльбе с таким количеством медалей. Эти награды стоят дорогого в особенных условиях, условиях дискриминации с точки зрения спортивных санкций», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее чемпион марафона Эмиль Иверсен раскритиковал Большунова за поведение после марафона.