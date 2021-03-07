«Над фотошопом смеялся, как и все»: Федун вспомнил историю со спорным пенальти

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Краснодаром» вспомнил о недавней ситуации с фотошопом в эпизоде с попаданием мяча в руку Виктору Мозесу в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо».

«Если бы нам сегодня опять удалили игрока, или поставили пенальти, который требует фотошопа, то было бы уже все равно с кем играть. Сегодня играли в полном составе, футбол же состоит из нюансов. Над фотошопом смеялся, как и все мы. Я не понимаю, как судят определённые эпизоды, но не буду это комментировать, так как член исполкома, а вот фотошоп могу. Это творчество мне не зашло», — сказал Федун.

Тогда фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии, которой РФС иллюстрировал спорный эпизод из кубкового матча, мяч был перемещен на другое место с помощью монтажа, чтобы игра рукой не вызывала вопросов. РФС пришлось оправдываться.

Ранее Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» со счетом 6:1.