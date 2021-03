Ян публично извинился перед Стерлингом за запрещенный удар

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян публично извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар коленом в голову, стоивший ему чемпионского титула в легчайшем весе.

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления своему сопернику. Я не хотел наносить нелегальный удар. Я совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Ян в Twitter.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

Ранее сообщалось, что Петр Ян лидировал на судейских записках перед дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову Алджамейна Стерлинга.

I apologize and wish speedy recovery to @funkmasterMMA I didn't mean to throw an illegal strike, I just made a big mistake and paid for it.