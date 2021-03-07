Экс-игрок «Вильярреала» пропал в Уругвае

Бывший футболист «Вильярреала» Франко Акоста пропал в Уругвае, сообщает AS.

По информации источника, футболист пропал 6 марта, когда пытался перейти реку в департаменте Канелонес. Он был вместе со своим братом, который уведомил правоохранительные органы об инциденте. Сообщается, что игрока ищут морские и полицейские власти страны.

Акоста выступает с 2020 года за уругвайский «Атенас».

Ранее сообщалось, что умер отец Уэйна Гретцки.