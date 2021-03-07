Жена Тарасенко поделилась эмоциями от возвращения мужа на лед

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, поделилась эмоциями от возвращения мужа на лед спустя 6,5 месяцев.

Форвард восстанавливался после перенесенной операции, которую был вынужден сделать из-за рецидива травмы. Тарасенко сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» 7 марта.

«У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали.

Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима», — написала Тарасенко в Instagram.

17 сентября 2020 года россиянин перенес уже третью операцию на левом плече. Планировалось, что срок его восстановления составит минимум пять месяцев, и форвард вернется на лед только к плей-офф.

Ранее сообщалось, что Тарасенко проведет свой первый матч спустя 6,5 месяцев.