Жулин: если Косторная не закатается у Тутберидзе, значит поезд ушел

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о возможном возвращении действующей чемпионки Европы Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, результаты в нынешнем сезоне наглядно показывают, что 17-летняя спортсменка двигается не в том направлении.

«От чемпионки Европы Косторная скатилась до человека, который никуда не попадает в состав. Этери зарекомендовала себя как лучший тренер в женском одиночном катании на планете за последние лет шесть. Если Косторная не закатается у Тутберидзе, значит поезд ушел, и она больше нигде не закатается», — сказал Жулин.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, усомнился в способности действующей чемпионки Европы Алены Косторной влиться в старую команду.