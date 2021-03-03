«МЮ» хочет забрать у «Интера» Лаутаро Мартинеса за долги

Как утверждает Corriere dello Sport, «Интер» задолжал «Манчестеру» € 5 млн, и по соглашению сторон, в случае просрочки хотя бы одного платежа немедленно становится должен выплатить всю оставшуюся сумму трансфера.

На данный момент «Интер» за трансфер Лукаку выплатил манкунианцам всего € 24 млн евро из положенных € 74 млн.

По сообщению итальянского издания, в качестве компенсации руководство «Манчестер Юнайтед» собирается потребовать от итальянского клуба кого-то из футболистов. Кандидатами на подобный трансфер являются нападающий Лаутаро Мартинес или защитник Милан Шкриньяр.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» призвал дать Кокорину время на адаптацию.