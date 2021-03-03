Главный тренер «Фиорентины» призывает дать Кокорину время на адаптацию

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о форме нападающего Александра Кокорина и призвал не торопить футболиста.

«Нужно дать ему время приспособиться к Серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не нужно. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянского чемпионата», — сказал Пранделли в интервью пресс-службе «Фиорентины».

Кокорин перешёл из «Спартака» в «Фиорентину» 27 января нынешнего года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.

В составе итальянского клубы Кокорин пока провел два матча.

Ранее сообщалось, что Кокорин попал в заявку на матч с «Ромой», который состоится 3 февраля.