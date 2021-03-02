«Каролина» Свечникова обыграла «Флориду» Бобровского в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» уступил »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра проходила на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.
Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский всю встречу провел на скамейке запасных.
Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности 0.
Ранее «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:3 (овертайм)
0:1 – Песке (Бин, Нечас) – 13:35' (5x4)
1:1 – Ватрано (Барков, Вераге) – 44:40'
2:1 – Луостаринен – 56:51'
2:2 – Трочек (Нидеррайтер, Нечас) – 58:27' (6x5)
2:3 – Нечас (Ахо) – 61:59' (4x4)