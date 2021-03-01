Защитник «Манчестер Сити» летом бесплатно перейдет в «Барселону»
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия предстоящим летом сменит клубную прописку.
Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист не будет продлевать истекающий контракт с «горожанами» и перейдет в «Барселону». Эту информацию подтвердил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
«Думаю, Эрик будет играть в «Барселоне», — приводит слова тренер Романо.
Гарсия — воспитанник «Барселоны», выступает в структуре «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом году дебютировал в сборной Испании. В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €20 млн.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Серхио Агуэро попали в символическую сборную потенциально свободных агентов.
Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona...". ���� #mcfc #fcb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2021
Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG...] in the race. �� @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV