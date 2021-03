Защитник «Манчестер Сити» летом бесплатно перейдет в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия предстоящим летом сменит клубную прописку.

Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист не будет продлевать истекающий контракт с «горожанами» и перейдет в «Барселону». Эту информацию подтвердил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

«Думаю, Эрик будет играть в «Барселоне», — приводит слова тренер Романо.

Гарсия — воспитанник «Барселоны», выступает в структуре «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом году дебютировал в сборной Испании. В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €20 млн.

Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona...". #mcfc #fcb



Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG...] in the race. @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV