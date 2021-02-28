Dagbladet: успех Большунова поможет России понять, что можно побеждать без жульничества

Журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По мнению норвежца, после всех допинговых скандалов в российском спорте необходимо «тепло поприветствовать соперников». Журналист отметил, что Большунов одержал красивую победу.

«Сегодня у нас нет причин вести себя не так, как повел себя Ханс Кристер Холунн на финише гонки — то есть обнять Большунова и поздравить с главным достижением в карьере», — написал Сэтер в материале, опубликованном в Dagbladet.

Журналист признался, что ему приятна победа Большунова.

«Если спортсмен чист, неважно, из какой он страны. В данном случае это может помочь российскому спортивному обществу осознать, что выигрывать крупные старты можно и без жульничества», – написал Сэтер.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее тренер норвежцев посчитал невозможным бороться с Большуновым без скутера.