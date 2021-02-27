Ерохин назвал хорошего конкурента «Зенита» в борьбе за РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какой клуб может конкурировать с петербургской командой в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Хавбек назвал столичный «Спартак». По итогам 19-ти туров чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице, имея в активе 41 очко. Московская команда идет на третьей строчке, набрав 35 баллов.

«Спартак» часто выходил из обороны через короткий пас, защитники не боялись разыгрывать в штрафной, хотя это рискованно. Но «Спартак» — хороший конкурент, особенно учитывая тех новичков, которыми он усилился», — заявил Ерохин.

Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» Ерохин оценил шансы сборной России на Евро-2020.