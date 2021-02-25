Вратарь «Краснодара» перешел в «Сочи»
Игорь Игнатов
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Голкипер Денис Адамов перешел из «Краснодара» в «Сочи», говорится на официальном сайте сочинцев.
«Рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!» — пишет «Сочи».
Условия сделки не разглашаются.
23-летний Адамов — воспитанник «Краснодара». За основной состав «быков» сыграл трижды. В нынешнем сезоне выступал в «Краснодаре-2».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» пополнил состав защитником «Монпелье».