«Нью-Йорк Рейнджерс» выступит с заявлением по поводу Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» выступит с заявлением по поводу обвинений в адрес российского нападающего Артемия Панарина.

Об этом в своем Twitter проинформировала журналист Молли Уокер.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за него заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала с избиением девушки.