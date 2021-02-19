ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация направила в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение вместо гимна использовать «Катюшу» на Играх в Токио и Пекине.

«Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее Поздняков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по символике национальной команды на Играх в Токио и Пекине.