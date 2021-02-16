Латыпов и Бабиков не побегут индивидуальную гонку на ЧМ-2021

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Антон Бабиков не будут заявлены на индивидуальную гонку на чемпионате мира — 2021 в Поклюке.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки — сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт — борись за медаль», — цитирует Польховского сайт «Матч ТВ».

Мужская индивидуальная гонка состоится 17 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек заразились коронавирусом на чемпионате мира по биатлону.