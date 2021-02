НХЛ отложила матч с участием россиян из-за экстремальных погодных условий

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» не состоится в запланированные сроки. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Причиной переноса встречи стали экстремальные погодные условия в Далласе, где температура воздуха опустилась ниже 10 градусов по Цельсию. Как отмечается в пресс-релизе, обе команды, а также официальные лица, назначенные на матч, находятся в Далласе, однако мэр города Эрик Джонсон порекомендовал не проводить игру, к чему прислушалась НХЛ. Встреча должная была состояться 16 февраля, новая дата будет определена позднее.

В составе «Далласа» выступают российский голкипер Антон Худобин и нападающие Денис Гурьянов, а также травмированный Александр Радулов. У «Нэшвилла» же выступает российский форвард Яков Тренин.

Tonight's game between the @PredsNHL and @DallasStars has been postponed due to the weather-related State of Emergency that remains in effect in Dallas. A make-up date will be announced as soon as it can be confirmed. https://t.co/3RofFNob6Y pic.twitter.com/Riysy5VLzU