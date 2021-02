Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Юрия Власова

Американский актер Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова.



Власов умер 13 февраля. Ему было 85 лет.

«Власов учил нас всех, что «невозможно» - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году», — написал Шварценеггер в Twitter.

Ранее скончался олимпийский чемпион Юрий Власов.

Yuri Vlasov taught all of us that "impossible" is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz