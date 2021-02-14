Россиянин Карацев сенсационно пробился в 1/4 финала Australian Open
Анатолий Ильинский
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Российский теннисист Аслан Карацев в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии — 2021 победил канадца Феликса Оже-Альяссима.
Встреча в Мельбурне продлилась 3 часа 26 минут и закончилась со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Australian Open отечественный спортсмен разделит корт с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария).