Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в «Спартак»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в московский «Спартак» в 2016 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, он мог перейти в стан красно-белых вместе с тренером Курбаном Бердыевым, однако их переезд из «Ростова» сорвался.

Нобоа заявил, что ему нравится атмосфера на домашних матчах столичной команды, которая всегда борется за победу в чемпионате и кубке страны.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил клубный рекорд по количеству матчей за «Барселону» в чемпионате Испании.