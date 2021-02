Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

Норвежский этап Кубка мира в Холменколлене по биатлону отменен из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.

Согласно официальной информации, правительство Норвегии ввело дополнительные меры с связи с угрозой распространения COVID-19, в связи с чем проведение этапа, запланированного с 18 по 21 марта, невозможно.

В IBU выразили разочарование этим решением и выразили надежду, что в будущем году организации удастся вернуться в Холменколлен.

IBU Statement on Norwegian Government announcement concerning new Covid-19 restrictions and @IBU_WC Finals 2021: pic.twitter.com/qgylvUq67V