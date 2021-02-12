Жену Касильяса прооперировали в связи с рецидивом рака яичников

Сара Карбонеро, супруга бывшего вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, была прооперирована в одной из мадридских клиник. Об этом сообщает АВС.

По информации источника, над женой легендарного голкипера произвели хирургическое вмешательство в связи с рецидивом рака яичников, диагностированного у нее в 2019 году.



Отмечается, что Карбонеро вернется к работе на Radio Marca уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Спартака» начались ремонтные работы.