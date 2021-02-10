Биатлонистка Миронова высказалась о запрете флага России на ЧМ

Биатлонистка Светлана Миронова высказалась о рекомендации Международного союза биатлонистов (IBU) не публиковать флаг России в социальных сетях во время чемпионата мира по биатлону.

«Это правила, и мы должны им подчиняться. Думаю, нет смысла это как-то обсуждать. Это правила, и мы им подчиняемся — все», — сказала Миронова в фире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее двукратная чемпионка Игр заявила, что Россия позволила себя растоптать.