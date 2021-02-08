Федерация хоккея России продолжит борьбу за попавшегося на кокаине Кузнецова

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг высказался о возможном сокращении срока дисквалификации форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Допинг-проба игрока, взятая 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, дала положительный результат на кокаин. В августе спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он имеет право принимать участие в матчах НХЛ, однако ему запрещено выступать на турнирах, которые подчиняются кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Конечно, мы всегда боремся за наших игроков. Здесь не все от нас зависит. Мы общаемся с юристами, изучаем ситуацию. Мы будем бороться и помогать ему как можем, но решение полностью за международной федерацией», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Согласно обновленному кодексу WADA, спортсмен может претендовать на сокращение срока наказания до трех месяцев, если следы наркотических веществ были нарушены во внесоревновательный период.

Ранее Кузнецов высказался о дисквалификации за наркотики.