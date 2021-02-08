«Мерседес» объявил о подписании контракта с Хэмилтоном
Антон Борисов
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«Мерседес» объявил о подписании контракта с британцем Льюисом Хэмилтоном. Как сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1», соглашение с семикратным чемпионом рассчитано на один год.
После победы в сезоне-2020 Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, сравнялся по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Также по ходу сезона он превзошел экс-пилота «Феррари» по количеству побед в «Формуле-1».
Новый сезон «Королевских гонок » стартует в Бахрейне 26-28 марта.
Ранее «Формула-1» опубликовала календарь сезона-2021.
Another season with @lewishamilton to unleash #TheEnergyWithin! ��— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) February 8, 2021
Let's go, Team ��⚡️�� pic.twitter.com/eRX7fok2Ki