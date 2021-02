«Мерседес» объявил о подписании контракта с Хэмилтоном

«Мерседес» объявил о подписании контракта с британцем Льюисом Хэмилтоном. Как сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1», соглашение с семикратным чемпионом рассчитано на один год.

После победы в сезоне-2020 Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, сравнялся по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Также по ходу сезона он превзошел экс-пилота «Феррари» по количеству побед в «Формуле-1».

Новый сезон «Королевских гонок » стартует в Бахрейне 26-28 марта.

Ранее «Формула-1» опубликовала календарь сезона-2021.

