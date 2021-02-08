Наставник «Вашингтона» прокомментировал третье поражение команды подряд

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт прокомментировал третье поражение команды подряд, передает пресс-служба турнира.

Напомним, 7 февраля «Кэпиталз» уступил «Филадельфии» со счетом 4:7.

«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Создали недостаточно голевых шансов, надо было забивать больше. Не думаю, что у нас какой-то системный кризис», — сказал Лавиолетт.



Ранее Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии».