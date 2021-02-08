Появилось видео произвольного проката Трусовой на командном турнире в Москве

На сайте Первого канала опубликовано выступление Александры Трусовой в произвольной программе на командном турнире в Москве.

16-летняя ученица Евгения Плющенко ошиблась при исполнении двух четвертых лутцев, но во второй половине программы чисто сделала четвертой тулуп.

За свой прокат Трусова получила 163,33 балла и заняла третье место в соревновании женщин-одиночниц.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова изумилась Кубком Первого канала.