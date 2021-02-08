Теннисистка Павлюченкова уступила Осаке в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Наоми Осаке в первом круге Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 1 час 10 минут и завершилась разгромной победой японки — 6:1, 6:2.

Третья ракетка мира сделал одну подачу навылет, не совершила двойных ошибок и выиграла 60% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу сборной России на турнире ATP Cup в стиле любимого футболиста.