Ковач оценил игру Головина в матче с «Нимом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру Александра Головина в матче с «Нимом».

Напомним, монегасски победили со счетом 4:3, а Головин забил три мяча.

«Важно, чтобы после серьезной травмы он возвращался постепенно. Мы с медицинским персоналом хотим быть осторожными. Здорово, что в составе есть конкуренция», — передает слова Ковача сайт «Монако».

Ранее Виталий Милонов оценил хет-трик Головина в матче чемпионата Франции против «Нима».