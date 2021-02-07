Ковач оценил игру Головина в матче с «Нимом»
Андрей Черников
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру Александра Головина в матче с «Нимом».
Напомним, монегасски победили со счетом 4:3, а Головин забил три мяча.
«Важно, чтобы после серьезной травмы он возвращался постепенно. Мы с медицинским персоналом хотим быть осторожными. Здорово, что в составе есть конкуренция», — передает слова Ковача сайт «Монако».
Ранее Виталий Милонов оценил хет-трик Головина в матче чемпионата Франции против «Нима».