Стали известны подробности травмы игрока «Спартака» Соболева

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев получил травму во время контрольного матча против латвийской «Риги».

Пресс-служба москвичей в Twitter сообщает, что во время первичного осмотра у форварда диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время игроку предстоит МРТ-диагностика.



Стоит отметить, что несколько минут Соболев не мог подняться с газона после столкновения с игроком рижан. Его увели с поля врачи команды.

Ранее Соболев получил травму в матче с «Ригой».