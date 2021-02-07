Стали известны подробности травмы игрока «Спартака» Соболева
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболист московского «Спартака» Александр Соболев получил травму во время контрольного матча против латвийской «Риги».
Пресс-служба москвичей в Twitter сообщает, что во время первичного осмотра у форварда диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время игроку предстоит МРТ-диагностика.
Стоит отметить, что несколько минут Соболев не мог подняться с газона после столкновения с игроком рижан. Его увели с поля врачи команды.
Ранее Соболев получил травму в матче с «Ригой».
Во время первичного осмотра Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021
В ближайшее время нашему форварду предстоит МРТ диагностика. pic.twitter.com/ODA90oSNal