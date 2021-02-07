Волков досрочно победил Оверима в главном бою UFC Fight Nights 184

Александр Волков нокаутировал Алистера Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, который завершился в Лас-Вегасе.

Бой закончился досрочной победой россиянина во втором раунде после серии точных ударов в адрес нидерландца, завершившейся даже без добивания 40-летнего ветерана.

Для 32-летнего атлета эта победа стала 33-й в профессиональной карьере.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Кори Сэндхаген нокаутировал Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Nights 184.