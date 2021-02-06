Ловчев ждет разочарования фанатов «Фиорентины» в Кокорине

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал деюбит российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину», передает РИА «Новости».

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте и не смог отличиться результативными действиями. После игры болельщики «Фиорентины» раскритиковали игрока.

«За отведенное ему время несколько раз коснулся мяча, при этом явное преимущество было у «Интера». Для меня очевидно, что болельщики «Фиорентины» разочаруются», — заявил Ловчев.

Ранее сообщалось, что фанаты «Фиорентины» остались недовольны дебютом Кокорина.