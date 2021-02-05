В «Уфу» перешел игрок из известного английского клуба
«Уфа» объявила о трансфере защитника «Сток Сити» Морица Бауэра.
29-летний австриец проведет остаток сезона-2020/21 в российском клубе на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Бауэр провел пять матчей и забил три мяча.
К слову, с 2016 по 2018 годы футболист защищал цвета казанского «Рубина». Контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до лета 2023-го.
Что же касается уфимцев, то после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) они идут на 15-м месте в турнирной таблице национального первенства с 13 очками.
Ранее Дюков был переизбран президентом РФС.
Мориц Бауэр, добро пожаловать в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2021
ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде австрийско-швейцарского защитника Морица Бауэра.
Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед! pic.twitter.com/1ftFqhpOQq