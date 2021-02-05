В «Уфу» перешел игрок из известного английского клуба

«Уфа» объявила о трансфере защитника «Сток Сити» Морица Бауэра.

29-летний австриец проведет остаток сезона-2020/21 в российском клубе на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Бауэр провел пять матчей и забил три мяча.

К слову, с 2016 по 2018 годы футболист защищал цвета казанского «Рубина». Контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до лета 2023-го.

Что же касается уфимцев, то после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) они идут на 15-м месте в турнирной таблице национального первенства с 13 очками.

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