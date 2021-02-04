Глейхенгауз высказался о конфликте Железнякова и Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о конфликте между тренером группы Тутберидзе Алексеем Железняковым и наставником Евгением Плющенко, передает Sport24.

Ссора между Железняковым и Плющенко произошла после того, как хореограф назвал фигуриста «балаболом» и вызвал его на дуэль. Плющенко, в свою очередь, ответил, что готов драться. Организовать бой согласилась Федерация бокса России. Позже Железняков через аккаунт в соцсети принес извинения. Плющенко их не принял и заявил, что ждет личного звонка от Железнякова. В середине января Железняков заявил, что конфликт улажен.

«Алексей — добрый человек, но не всем нужно пользоваться интернетом. Я не писал ему об этом, но он в целом знает нашу позицию, что мы не приветствуем такое», — заявил Глейхенгауз.

Ранее Плющенко показал тренировку с чемпионом мира по кикбоксингу.