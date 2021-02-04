Семак рассказал об адаптации Вендела в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации полузащитника Вендела.

4 февраля сине-бело-голубые одержали разгромную победу над клубом «Арарат-Армения» (4:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае. Бразилец стал автором забитого мяча.

«Вендел адаптировался. К команде и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощенным. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Специалист надеется, что игрок продолжит выступать на высоком уровне в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Вендел принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Вендел поделился первыми впечатлениями от России.