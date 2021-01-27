ЦСКА убрал Гайча из заявки РПЛ

Московский ЦСКА убрал аргентинского нападающего Адольфо Гайча из заявки Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Напомним, что 27 января Гайч прилетел в Италию для перехода в «Беневенто» на правах аренды.

Сообщалось, что нападающий пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.

Отметим, что в 2022 году «Беневенто» получит возможность выкупить аргентинца у московского клуба за €11 млн.

В этом сезоне РПЛ Адольфо Гайч провел13 матчей и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.