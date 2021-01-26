Роднина эмоционально отреагировала на новость о возможном уголовном сроке для Большунова

Экс-фигуристка Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что российский лыжник Александр Большунов может получить уголовный срок, передает «СЭ» .

Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова на финише эстафетной гонки. Россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии.

«То, что нам всем было стыдно и за него, и за страну — это бесспорно. Слышала, финские юристы грозят Большунову лишением свободы, но при этом они не подали на него никакого заявления», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось о том, что Большунову грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы за нападение на Мяки.