Джикия опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым
Вадим Балканов
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Капитан московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в своем Instagram опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым.
«30:0!» — подписал фото футболист, сделав отсылку к рекорду 32-летнего дагестанца в профессиональной карьере смешанных единоборств (ММА).
Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи в 2020 году, Нурмагомедов объявил о завершении выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Ранее сообщалось, что скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.